Politsei otsib Narvas jalakäijale otsa sõitnud ja põgenenud juhti

Täna kell 14.30 sai politsei teate, et Narvas Võidu tänaval maja number 1 juures sõitis reguleerimata ülekäigurajal tundmatu juht seni tuvastamata sõiduautoga otsa teed ületanud 15-aastasele tütarlapsele. Pärast kokkupõrget jalakäijaga lahkus auto sündmuskohalt, jalakäija toimetati haiglasse, teatas Ida prefektuuri pressiesindaja.

Valget värvi sõiduauto liikus Tallinna maantee poolt Võidu tänava suunas. Esialgsetel andmetel võis olla tegemist sedaankerega sõiduautoga Volvo.

Narva politseijaoskonna välijuht Nikolai Klein ütles, et sündmuskohalt lahkumine ja vigastada saanud inimese abitusse seisundisse jätmine on äärmiselt kahetsusväärne tegu. «Palume seda liiklusõnnetust pealt näinud inimestel politseiga ühendust võtta ja aidata sündmuskohalt lahkunud sõidukit tuvastada,» sõnas Klein. «Sel autojuhil on ka võimalik iseseisvalt politsei poole pöörduda,» lisas ta.

Politsei palub kõigil selle liiklusõnnetuse pealtnägijatel või inimestel, kellel on muud infot selle juhtumi kohta, näiteks pardakaamera salvestisi, võtta ühendust Narva politseijaoskonnaga numbril 53060211 või helistada lühinumbrile 112.