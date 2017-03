11 kinnisvarafirmat lubavad lõpetada koostöö Eesti suurima kinnisvaraportaaliga

Koostöö lõpetamise peapõhjuseks on portaali hinnatõus, mis muudab kuulutamise tasud kinnisvarafirmade jaoks ebamõistlikult suureks, teatasid Uus Maa ja Arco.

Kokku tähendab see Uus Maa hinnangul 15 000 objekti kadumist kv.ee keskkonnast, mis on 40 protsetni kõikidest nende kuulutustest.

Viimane hinnatõus kinnisvarabüroodele toimus 2016. aasta sügisel, 2017. aasta alguses tõstis kv.ee tavakasutajate kuulutuse maksumust 60 protsendi võrra. Enne see oli 9,99 eurot kuus, ja hinnatõusu järgselt 15.99 eurot kuus. Alates 1. aprillist muutub Uus Maa andmetel kinnisvarabüroodele kv.ee portaalis kuulutamine kuni 450 protsenti kallimaks.

Postimees kirjutas märtsi keskel, et Kv.ee plaanib muuta kinnisvaramaaklerite hinnastamismudeli ettevõttepõhisest maakleripõhiseks. Kümne ja saja maakleriga ettevõtted maksavad senini võrdset kuutasu, kusjuures kuulutuste arv on piiramata, ütles portaali juht Tarvo Teslon lehele. Kavas on aga kehtestada kuutasu iga maakleri kohta, kellest igaüks võib portaali riputada kuni 50 kuulutust.

Pindi Kinnisvara suurkliendi osakonna juht Peep Sooman ütles ERR-i uudisteportaalile, et kohati oleks hinnatõus kinnisvarafirmadele enam kui nelisada protsenti, ja sellega kaasa minna ei saa.

«KV poolt on see käitumine juba teistkordne. Ka 2014. aastal prooviti samamoodi hinda tõsta. KV kui pikaajalise partneri usaldus langes täna nulli. Ja sellest tulenevalt kinnisvarabürood teatasid, et nemad seda hinnamuudatust ei aktsepteeri sellisel kujul. Peeti natukene läbirääkimisi, KV lõi ukse kinni, öeldes võtke või jätke. Otsus oli, et jätta,» ütles Sooman ERRile.

ERR-i uudisteportaali andmetel lahkuvad Kv.ee-st lisaks Uus Maa ja Arco Vara büroodelele veel ka Pindi Kinnisvara, CKE, Domus Kinnisvara, LVM, Ober Haus, 1 Partner, RE Kinnisvara, LAAM ja Kinnisvaraekspert.

Portaali juht Tarvo Telson aga olukorda nii mustades toonides ei näe ning loodab saavutada kokkuleppe.

«Ma usun, et saame ikkagi tagasi nad,» ütles portaali juht Tarvo Teslon BNS-ile, lisades, et Kv.ee loodab jõuda kinnisvarafirmadega kompromissile. «Ei näe siin muud võimalust, maaklerid ise tulevad muidu Kv.ee-sse,» ütles ta.

Tesloni sõnul tuleneb hinnastamismudeli muutus soovist pakkuda võrdseid võimalusi nii suurtele kui ka väikestele kinnisvarabüroodele ning nüüdsest sõltub hind sellest, kui palju maaklereid ettevõttes töötab ja Kv.ee teenuseid kasutab. «Senini oli nii, et kui firmas oli 10 maaklerit tööl, siis maksis ettevõte 10 maaklerikonto eest, ja kui oli 100 maaklerit, siis maksis ikkagi 10 maaklerikonto eest. Nüüd hinnastasime kõik maaklerkontod ehk lõpetasime nii-öelda osaliselt tasuta teenuse pakkumise ära,» ütles Teslon.

Tema sõnul on osade kinnisvaraböroode praegune otsus Kv.ee-st alates laupäevast oma kuulutustega ära minna. Samas on Tesloni sõnul näha, et maakleritel on siiski huvi Kv.ee-ga koostööd jätkata, kuna nad oma klientidele lubanud, et kuulutused pannakse üles ka Kv.ee-sse. «Kui nad ei saa Eesti kõige populaarsemas kuulutusteportaalis kuulutada, siis tekitab see maakleritel suhtluses oma klientidega kindlasti probleeme,» arutles Teslon.

Kinnisvaraportaal kv.ee omanik on Eesti Meedia, millele kuuluvad muu hulgas ka Postimees ning BNS.