Kindlustusfirma: tasakaaluliikuritega on sel kuul juhtunud juba kaks rasket õnnetust

Kui mullu teatati If Kindlustusele kolmest tasakaaluliikuriga juhtunud õnnetusest, siis ainuüksi selle aasta mais on Ifis registreeritud juba kaks õnnetust, kus sõitja on tasakaaluliikurilt kukkudes väga tõsiselt viga saanud.

If Kindlustuse isikukahjude grupijuhi Kadri Puna sõnul on tasakaaluliikuri kasutamine veel uus ja põnev harrastussport, kuid kuna liikuri kasutamisel ei ole vanusepiirangut, tuleb lapsevanematel suhtuda täie tõsidusega laste ja teiste liiklejate ohutuse tagamisse.

«Ifi statistika järgi kasvavad igal suvel märgatavalt õnnetusjuhtumi kahjud, millest paljud on seotud laste harrastusspordiga. Enim satuvad õnnetustesse kooliealised lapsed ning lisaks luumurdudele on kukkudes eriti ohtlikud peatraumad,» ütles Puna.

Tema sõnul kehtivad tasakaaluliikuriga sõites samad reeglid nagu rulluisutamisel, jalgratta või tõukerattaga liiklemisel ning tuleb meeles pidada, et tegemist ei ole mänguasja, vaid sõiduvahendiga, mille maksimaalne sõidukiirus on 15 km/h. Sõita tuleb ettevaatlikult, olla tähelepanelik ümbritseva suhtes ja järgida liikluseeskirju. Samuti tuleb silmas pidada, et tasakaaluliikuriga sõitmisel peab alla 16-aastane juht kandma kiivrit.

Kindlustusfirma juhib tähelepanu, et tasakaaluliikurite kasutamisega kaasneb ka tulekahjurisk, sest alates liikurite turule tulekust 2015. aastal on maailmas sadu juhtumeid, kus liikuri akud on süttinud, põhjustades ulatuslikke varakahjusid ning ka isikukahjusid. Suurem osa tulekahjudest on alguse saanud liikurite valest laadimisest.

Rootsis on osa tasakaaluliikureid ohutuse eesmärgil keelustatud, kuna on viimase aasta jooksul põhjustanud ligi 50 tulekahju. Tasakaaluliikurit ostes tuleb kindlasti veenduda, et selles kasutatakse vaid tootja poolt heaks kiidetud akusid ja akudele vastavat laadijat. Samuti ei tohi akut jätta ilma järelevalveta terveks ööks laadima.

Soovitused, kuidas tasakaaluliikuriga ohutult sõita: