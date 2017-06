Riigikogus algatati lasteaia kohatasu alandamise eelnõu

«Muudatuse eesmärk on kaotada suured erinevused lasteaia kohamaksudes üle Eesti selleks, et vähendada eelkooliealiste lastega perekondade rahalist koormust,» selgitas Konservatiivse Rahvaerakonna saadik Jaak Madisson.

Paides moodustab lasteaia kohatasu alampalgast 7,5 ja Kuressaares 9 protsenti, Tartus on see 15 ja Viljandis ilma sissekirjutuseta peredele 20 protsenti alampalgast. «Kuna järgmisel aastal tõuseb alampalk 470 euroni, siis 20 protsenti sellest on 94 eurot. Keskmisele kahelapselisele perele on see valus löök rahakoti pihta,» ütles Madisson

Kuna kolmanda lapse eest paljudes omavalitsustes juba praegu tasu ei võeta ning enamik omavalitsusi suudab lasteaiakohamaksu hoida juba praegu 10% peal või alla selle, siis ei too seadusemuudatus algatajate sõnul kaasa märkimisväärseid kulusid.