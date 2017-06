«Radari» video: põgenikelaagris käinud fotograaf: üks õpilastest joonistas mulle kolm hauda ja kirjutas peale õde, vend, ema

Shatila põgenikelaagris elab erinevate andmete kohaselt kuni 30 000 põgenikku.

Kõik naised, kes nõustusid osalema Anrike pildistamisel, olid sõjapõgenikud. Anrike meenutab, et naiste piltidele meelitamine võttis aega, kuna Süüria naised on häbelikud.

«Diil oli see, et pool nägu umbes on kaetud, et hoida anonüümsust. Kohe kui see jutuks tuli, siis enamus tüdrukuid oli poolt. Need tüdrukud, nad olid paremad kui mingi modell, kes mul kunagi olnud on. Oskasid õudsalt hästi poseerida ja nad olid nii vaimustusest sellest,» räägib Anrike.

Türdukud jagavad omavahel asju

«Kõik, mis neil on, nad jagavad. kõik mis neil on, on jälle - jumal tänatud, et neil see üldse on. Aga järjekorras oldi küll. Lilli Jahilo kleidile näiteks ja eks kõik need Embassy kleidid on ka väga ekstravagantsed. Enamus stilistika tegid nad ikkagi ise endale. Või siis midagi sallidega. Väga paljud tüdrukud siis tahtsid üldse hijabi peast ära võtta. Ja kaela pidi katma. Nende pered ei oleks õnnelikud, kui neil kaelad paljad oleks,» räägib Anrike.

«Ma tegin tast pilti. Ja tal hakkasid pisarad voolama. Ta ei liigutanud ega mitte midagi ja kohe kui ma lõpetasin, siis ta kukkus mulle sülle ja hakkas nutma. Ma küsisin Fidalt pärast, et mis ta arvaks, mis see oli ja ta vastas, et kui ma pildistan, siis ma kogu aeg ütlen, et sa oled ilus. Ja tema. Alguses, kui ma teda õpetama hakkasin, siis ta kunagi klassi ette ei tulnud ja siis kui me sõpradeks saime, siis ta hakkas alati klassi ees käima ja ta ikka kirjutab, käsi õudsalt väriseb aga ta oli nii uhke, kui ta 18 kirjutas tahvlile,» meenutab Anrike mõnede tüdrukute lugusid.

Aldo Järvsoo on mõnda Anrike tehtud pilti näinud. Muuhulgas on ta näinud ka pilti Fatimast, kes kannab tema loodud kleiti.

«Näha on siis pildi pealt, et tüdrukule, keda siis pildistati, see väga meeldis ja meeldis olla pildil ja meeldis olla meigitud ja meeldis kogu see maailm. Paned ilusa kleidi selga, siis tunned ennast natukene paremini, natukene kellegi teisena. Loomulikult ma saan aru, et sellega midagi ei muuda, et sa lähed tagasi sinna halli maailma, kus sul vanemad on kodukülla jäänud lõksu ja sa ei tea neist mitte midagi. Aga see hetk headust ja ilu natukene ikkagi hoiab ja päästab ajurakke ka nendel inimestel,» on Aldo kindel.

Kuid pildistamisel puutus Anrike kokku ühe ebameeldiva asjaga, milleks ta valmis ei olnud.

«Probleemiks oli tüdrukute enda hügieen. Väga paljudel ei ole kõige lihtsamaid asju nagu näiteks tampoon, või tähendab, tampoone ei tohi nad üldse kasutada, aga sidemeid ei ole. Mõnel tüdrukul olid päevad. Deodoranti või selliseid hügieenitarbeid pole olemas, nad ei saa pesta. Nad pesevad ennast pudelitega. Selliseid probleeme oli rohkem. Või siis tüdrukud, kes peaksid kandma rinnahoidjaid C korvi, kandsid A korvi, sest neil ei ole muud,» räägib Anrike.

Plaan Liibanoni naasta

Anrike plaanib Liibanoni tagasi minna. Ning sel korral on tal kindel visioon, mida ta saavutada tahab.

«Teeme keskuse, kus siis nii naistele kui noortele õpetatakse disaini, kõike, mida neil on vaja, et luua kvaliteetset moodi,» on Anrike kindel, et see aitaks neil paremat sissetulekut saada ja olla rohkem iseseisvad. «Nad tahavad eluga edasi minna, nad on nii tugevad, ma ei näe neid mitte kunagi nutmas. Mina olen see, kes tönnib kogu aeg. Nad kõik naeravad mu üle, et neil on vaja paat ehitada, et nad saaksid koolis käia, sest seal on mingi juga juba.»

Aldo Järvsoo võrdleb Anrike plaani oma vanatädiga, kes Siberisse saadeti, kuid kes sai sinna kaasa võtta õmblusmasina.

«Ma ei taha isegi teada, kuidas ta selle õmblusmasina kaasa haaras ja milline see välja nägi, vaevalt, et see hiiglaslik, tööstuslik. Aga tema sai enda elu üles ehitatud Siberis justnimelt tänu sellele, et tal oli olemas see masin, millega tema sai siis natukene teenida, natuke teha siis enda ja enda pere jaoks elu kergemaks,» meenutab Aldo.