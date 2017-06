Kupeldamises kahtlustatav Nõmme Kalju endine juhatuse liige sai hiigelkautsjoni vastu vabaks

«Kautsjoni suurus oli pisut alla 200 000 euro,» kinnitas Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo narko- ja organiseeritud kuritegude talituse ametnikud pidasid 20. detsembril kinni seitse meest ja ühe naise, keda kahtlustatakse kahe Tallinnas tegutseva bordelli töö korraldamises ja juhtimises.

Kinnipeetute hulgas oli ka jalgpalliklubi Nõmme Kalju juhatuse liige Tanel Aavik. Jalgpalliklubi teatas samal päeval oma koduleheküljel, et Aaviku staatus juhatuse liikmena on peatatud. Lisaks selgitas klubi, et Aavik on olnud Kaljus passiivne juhatuse liige ja tema abiga on korraldatud jalgpalliklubi meediakampaaniaid. Nõmme Kaljule teadaolevalt on Aavikule esitatud kahtlustus seotud tema omandis oleva kinnisvaraga, kus toimusid väidetavalt keelatud tegevused.

Kinnipeetutele esitati lisaks kahtlustus kuritegelikku ühendusse kuulumises. Tegemist oli paar aastat tagasi alustatud kriminaalmenetluse raames läbiviidavate esimeste avalike menetlustoimingutega, mille käigus peeti kinni kuriteos kahtlustatavad ja otsiti läbi nendega seotud elukohad, tööruumid ning nende kasutuses olevad sõidukid.

Eeluurimise ajal kogutud tõendid andsid alust arvata, et kinni peetud kahtlusalused korraldasid Tallinnas Ristiku tänaval ja Liivalaia tänaval tegutsenud bordellide tööd vähemalt 2009. aasta lõpust praeguseni.

Hästi organiseeritud

Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Leho Lauri sõnul oli Ristiku tänaval tegutsenud bordelli näol tegemist ühe viimase klassikalise lõbumajaga Tallinnas, kus klient võis endale tüdruku valida ja siis suunduda temaga kõrvalasuvasse hostelisse.

«Enda keha müümine on seaduslik ning prostituudid pakkusid Ristiku põigus asuvas baaris oma teenuseid avalikult juba aastaid. Seaduse mõistes karistatav tegevus on kupeldamine ning see oli Ristiku tänaval väga hästi varjatud. Selleks oli kahtlustuse järgi kupeldamine jaotatud mitmeteks etappideks, mida juriidiliselt pakkusid erinevad äriühingud, mis omakorda jälgede segamiseks pakkusid ka legaalseid teenuseid, nagu majutus, striptiis ning alkoholi müük,» selgitas Laur.

Arvatakse, et kinni peetud kaheksa inimest on selle aja jooksul teeninud kuritegelikku tulu suurusjärgus üle miljoni euro.