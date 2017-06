Mihkelson: Briti valimistulemus oli tooride Pyrrhose võit

«Me oleme tunnistajaks kaudses mõttes teisele Brexiti referendumile,» ütles riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson BNSile, kommenteerides Ühendkuningriigi ennetähtaegsete üldvalimiste tulemusi.

«Nii nagu Brexiti referendum sai alguse toonase peaministri David Cameroni halvasti läbimõeldud poliitilisest sammust, ei vähene ennetähtaegsete valimiste järel segadus Ühendkuningriigis,» ütles Mihkelson. «Brexiti küsimus lõhestas Ühendkuningriigi ühiskonna ning see lõhe pole kuhugi kadunud,» sõnas ta.

«Ennetähtaegseid valimisi välja kuulutades oli [peaminister Theresa] May algne soov saada selge mandaaat lahkumiskõnelustele ning kindel seljatagune järgmiseks viieks aastaks,» ütles Mihkelson. «Neid eesmärke May ei saavutanud ning toorid kaotasid parlamendienamuse. Peaminister kukkus läbi.»

«May ei olnud ilmselgelt piisavalt veenev, et tuua tooridele selge võit,» ütles Mihkelson. «Nad küll vormiliselt võitsid valimised, kuid see on Pyrrhose võit.»

Mihkelson nentis, et valimistulemus muutis keeruliseks nii peaministri, konservatiivse partei kui ka kogu riigi olukorra peagi algavate lahkumiskõneluste eel veelgi keerulisemaks.

Tema hinnangul oli nimelt Brexit võtmetegur, mis viis konservatiividelt toetuse. «Ühendkuningriigi valija näitas väga selgelt, et ta ei oota peaministril niivõrd jõulist väljumist Euroopa Liidust,» sõnas Mihkelson. Ta tõi esile, et May taotles Ühendkuningriigi täielikku lahtirebimist Euroopa Liidust, sealhulgas ka väljumist tolliliidust. «Sel juhul jääks Ühendkuningriik sisuliselt EL-ist kaugemale kui Türgi, kes on tolliliidu liige,» märkis ta.

Riigikogu väliskomisjoni esimehe hinnangul nõrgendab valimistulemus selgelt Ühendkuningriigi positsioone lahkumiskõneluste eel ning ilmselgelt tugevdab Euroopa Liidu omi. Mihkelsoni sõnul peaks lähiajal selguma, kas ja millisel viisil Ühendkuningriik oma positsioone kõnelustel korrigeerib. «Ma arvan, et May manööverdamisruum on oluliselt ahtam kui enne valimisi,» sõnas ta.

Ta märkis, et lahkumiskõnelusi oli kavas alustada 19 juunil. «Valimistulemuste valguses pole ma väga kindel, et kõnelused sel kuupäeval algavad,» sõnas Mihkelson.

Eilsed Suurbritannia erakorralised üldvalimised võitis peaminister Theresa May konservatiivne partei – ent esialgseil andmeil jäi absoluutse enamuse jaoks erakonnal kohti puudu.

Konservatiividele jäi varasemaga võrreldes saagiks kolmteist kohta vähem ehk kokku 318. Opositsioonilised leiboristid kasvatasid saaki samal ajal 35 võrra 262 kohani. Liberaaldemokraatidele jäi 11 saadikukohta ning Šoti Rahvuspartei 35 kohta – 21 võrra vähem kui enne. Euroskeptiline Iseseisvuspartei parlamenti ei pääsenud.

Kokku valiti 650 parlamendisaadikut. Ainuenamuse saavutamiseks vajab erakond 326 kohta.