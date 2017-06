Kaljulaid võrdles presidendiametit kahevõistlusega

Kaljulaid ütles intervjuus, et presidendiamet ei ole puhas maraton, vaid pigem kahevõistlus. Tema sõnul on sellel ametil kaks selgelt eristuvat tahku.

«Üks on see, kuidas käid ja räägid inimestega sellest, millist Eestit me tahame. Teine on see töö, mida teed piiri taga selle nimel, et Eesti oleks turvaline ja kaitstud ning meie majanduslik areng oleks Euroopa Liidus tagatud. Pead olema teistes riikides otsustajatele usaldusväärne ja tuntud partner,» rääkis Kaljulaid.

Tema sõnul on need kaks tööd võrdlemisi erinevad. «Selles mõttes on see pool aastat olnud väga intensiivne, kuid ajapikku läheb kindlasti lihtsamaks. Jah, ma olen nõus, et kui ametiaega võtta sellise pika distantsina. kus minu kilomeetri keskmine aeg võiks tulla 5.30 või 6 minutit, siis esimene pool ei peaks tõesti minema 4.50 kilomeetri peale. Aga nii on ta läinud jah,» lisas Saaremaal visiidil käinud president.

Kaljulaid astus ametisse mullu oktoobris ning tema ametiaeg kestab viis aastat.