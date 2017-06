Õiguskantsler uurib kortermajade küttevõlglaste probleemi lahendamist

Õiguskantsleri poole on mitmel küttehooajal pöördunud murelikud elanikud, kelle kodud on kütteta või kelle kodu ähvardab kütteta jäämine, sest osad naaberkorterid on hüljatud ning keegi ei tasu nende korterite eest arveid. Tekkinud võlgnevuse tõttu võib soojavarustus katkeda kogu majas. Nii kannatavad ka need elanikud, kes on oma arved alati õigeaegselt tasunud, kirjutas Madise.

«Meile teadaolevalt on ministeerium ette valmistanud hüljatud korterite sundvõõrandamist võimaldava seaduse eelnõu. Siiski on tõenäoline, et isegi kui eelnõu jõuab peagi menetlemiseks riigikogusse, ei jõustu seadus enne järgmist küttehooaega,» märkis Madise.

«Samuti kulub aega sundvõõrandamise menetlusele endale,» lisas ta. «Asjade selline kulg võib tähendada, et osad oma toasooja eest tasunud korteriomanikud võivad jääda ammu teada põhjusel kütteta ka eeloleval sügisel.»

Kuivõrd õiguskantsleri ametkonda laekub igal kütteperioodil korteriomanikelt kaebusi, siis palub Madise minister Palolt 22. juuniks ülevaadet meetmete kohta, kuidas ta väldib soojuse eest maksnud inimeste kütteta jäämist saabuval küttehooajal.