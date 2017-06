Purjus mees lõi Pärnus politseinikule jalaga kuklasse

10. juunil teatati, et Jannseni tänaval üritab alkoholijoobes 38-aastane mees omavoliliselt kinnisele paadisillale minna. Politseinike saabudes keeldus kahtlustatav oma andmeid avaldamast. Kui meest hakati jaoskonda transportima, lõi ta politseisõidukit juhtinud ametnikku jalaga kuklasse.

Lääne Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinhold ütles Postimehele, et on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahv 274 järgi, mis käsitleb vägivalda võimu esindaja vastu. Mees on kahtlustatavana kinni peetud ning süüdimõistmisel võib teda oodata kuni viie aasta pikkune vangistus.

Politseiametnik sai intsidendi käigus kergeid tervisekahjustusi.