RKASi juht astub ise tagasi

Postimees avaldab Somelari teate muutmata kujul Esitan käesolevaga Riigi Kinnisvara ASi nõukogule oma tagasiastumispalve ettevõtte juhatuse esimehe kohalt. Soovin selle sammuga anda uuele nõukogule võimaluse keskenduda oma lähikuude töös J.Kuperjanovi 9 seotud küsimuste aruelule, mitte erinevate lindistuste kuulamisele ja kuuldu hindamisele. Saatsin 19.06.2017 välja isikliku kommentaari, milles Eesti Vabariigile kuuluva äriühingu juhatuse liikmena teatasin oma resoluutsest vastuseisust riigihaldusministrist omaniku esindaja soovile tekitada äriühingule rahalist kahju. Sellele järgnenud meediashow’d alustati riigihaldusminister Aabiga kooskõlastatult minu kahetsusväärsete väljaütlemiste fookusega, kuid tänaseks on ka avalikus meedias rõhuasetus jõudnud tegelike skandaali keskmes seisvate küsimusteni. Peamiseks teemaks, millele tuleb tähelepanu pöörata - kuidas ja mis eesmärkidel juhivad Eesti Vabariiki esindavad ministrid, nendele alluvad ametnikud riigile kuuluvaid äriühinguid. Minu poolt nädala alguses tõstatatud J.Kuperjanovi 9 võõrandamise juhtumi näitel on hetkeolukord kaugel ideaalist ja isegi rahuldavast olukorrast. Kuna minu sirgeselgsus ja pühendumus ettevõtluse ideaalile on teinud võimatuks koostöö jätkumise mitmete riigiasutuste ja minu poolt juhitud RKASi vahel, siis otsustasin tagasi astuda. Loodan, et meedia võtab Kuperjanovi 9 võõrandamise teema osas teatepulga üle ja hoiab sellel juhtumil hoolsalt silma peal. Oma tagasiastumisega võimaldan RKAS kollektiivil jätkata oma tööd paremas õhkkonnas ning annan uuele nõukogu koosseisule võimaluse juhtida RKASi õiglaselt ja ausalt. Usun, et nad teevad ka J.Kuperjanovi 9 hoone osas Riigi Kinnisvara AS kui äriühingu jaoks õiglase otsuse. Tänan südamest kõiki oma kolleege RKASist rasketel hetkedel osutatud toetuse ja mõistmise eest, soovin neile tarkust, kainet meelt ja tugevat selgroogu edasisel tööl.

Somelar märkis 2. juunil töökoosolekul paarikümne alluva ees haridusminister Mailis Repsi kohta, et minister on «peast rase». Riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond), kellele RKAS allub, avaldas seepeale soovi, et Somelar lahkuks ise ametisse. Somelar aga esiti sellega ei nõustunud.

Juhtunu pehmendamiseks üritas RKASi juht öeldu pärast Repsilt isiklikult vabandust paluda. «Viisin lilled, püüdsin helistada, kuid ministri töögraafik on tihe. Nii pidin vabanduse kirjutama,» rääkis ta nädala alguses Postimehele.

Samal ajal saatis ta ettevõtte nõukogule oma seisukohad, miks ta pole RKASi juhina nõus Tartus asuva ERMi vana hoone müümisega linnale, kes pakub korporatsioonist Sakala ligikaudu 100 000 eurot vähem. Sellise otsuse tegi ametist lahkunud riigihalduse minister Mihhail Korb oma viimasel tööpäeval.

Pikemalt loe Somelari väljaütlemiste kohta Postimehe loost «Kas minister on peast rase?»