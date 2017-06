Eeva Talsi laulab tantsupeo plaadil Jaan Tätte «Ojalaulu»

Plaat «Lood ja laulud» viib kuulaja läbi nelja aastaaja, just nagu seekordne etenduski. 26st plaadile jõudnud muusikapalast seitse on kirjutatud Maian Kärmas spetsiaalselt XII noorte tantsupeoks. Lisaks uudisloomingule leiab plaadilt ka varasemast tuttavaid viise, mis saanud uue ja värske kuue. Üheks selliseks on näiteks Eeva Talsi poolt sisse lauldud Jaan Tätte «Ojalaul».

«Tantsupeo muusika roll on olla tantsu teenistuses. Kui tantsupeo lugu räägib aastaaegadest ja nende vaheldumisest, siis peab ka muusika sellega kaasa liikuma, olema kord külm ja lumine ning siis jälle soe ja vihmane,» ütles Maian Kärmas. Seetõttu soovitab ta kuulata plaati kui tervikut, rännakut läbi aastaaegade. «Iga üksik tantsupeol kõlav lugu on kui eraldiseisev pärl, mis kokku moodustavad särava pärlikee,» lisas Kärmas.

Tantsupeol ja ilmunud plaadil kõlavaid lugusid esitavad solistid Sandra Vabarna, Eeva ja Villu Talsi, Liisi Koikson, Mari Kalkun, Lenna Kuurmaa, Ott Lepland jt. Samuti mitmed ansamblid, näiteks Vägilased, Svjata Vatra, Paabel jt.

Tantsupeo plaate saab osta peonädalast suurematest raamatu- ja plaadipoodidest ning hästivarustatud kauplustest, mis müüvad CD-plaate. Plaadid on peo ajal müügil nii Kalevi staadionil kui ka Tallinna lauluväljakul.

XII noorte tantsupidu on saanud inspiratsiooni Koidu ja Hämariku muistendist. Konkursi teel tantsupeo laulvateks peategelaste valitud noorte ning vanaisa rollis oleva Ivo Linna ülesandeks on jutustada lauldes lugu, mis räägib Koidu ja Hämariku kasvamisest ning vanaisalt saadud kullakera hoidmise vastutusest.

Tantsupeo ideekavandi autoriteks on Meelis Kompus, Margus Toomla, Maian Kärmas, Marju Kõivupuu ja Rasmus Puur. Tantsupeo pealavastaja on Margus Toomla ning muusikajuht Kristjan Priks.