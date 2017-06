Narvas toimus jaanipühade ajal viis toidukõrbemisest tekkinud põlengut

Laupäeval kell 21.27 teatati häirekeskusele tulekahjust Narva linna Juuli tänavale, kus korterelamu koridoris oli suits ja teisel korrusel asuvas korteris töötas suitsuandur. Sündmuskohale saabudes selgus, et esimese korruse korteris toimus toidukõrbemine.

Korteris köhisid inimesed, aga uks oli kinni. Päästjad avasid ukse ja läksid korterisse, kust tõid välja kaks meest ning andsid üle kiirabile, kes viis kannatanuid haiglasse. Korteris ei olnud suitsuandurit.

Päästeamet tuletab meelde, et selliseid õnnetusi aitab ära hoida töökorras suitsuandur. Samuti toidu valmistamise ajal ei tohi jätta kuumal pliidil olevat toidupotti või panni järelevalveta. Lubamatu on kodust lahkuda või minna magama. Eriti tähelepanelikud peaksid olema vanemaealised inimesed, kes kipuvad olema hajameelsemad ning unustavad alustatud tegevused, millega seavad ohtu nii ennast kui ka enda vara.

Vaatamata sellele, et jaanipühadel oli palju väljakutseid lõkete äärde, sest teatajad arvasid need võivad olla ohtlikud, siis päästeameti hinnangul enamik lõkkeid siiski vastasid nõuetele ja olid järelevalve all.