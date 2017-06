ERR: Savisaar teatab kolmapäeval ilmselt valimisliidu loomisest

Raadiouudistel õnnestus telefonitsi tabada ka Edgar Savisaar, kes keeldus kommentaaridest, kuid ütles, et homsel pressikonverentsil räägitakse valimisliidust lähemalt, vahendas ERRi uudisteportaal.

«Homme ilmselt teade valimisliidu moodustamisest tuleb,» ütles Yana Toom teisipäeval.

Toom lubas, et valitsuskoalitsioon võib pärast valimisliidu moodustamist endiselt kõikide keskerakondlaste häältega arvestada.

ERR-ile teadaolevalt juhib valimisnimekirja Edgar Savisaar, riigikogu liikmetest kuulub sinna veel Olga Ivanova ja Oudekki Loone ning võimalik, et ka Peeter Ernits.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles pärast eilset juhatuse koosolekut Postimehele, et juhatus andis erakonnale üheselt teada, et igasugused valimisliidud on välistatud. «On selge, et Keskerakond peab minema valimistele oma lipu ja ühtse nimekirjaga.»

Karilaid märkis, et neid, kes siiski otsustavad oma valimisnimekirjaga välja tulla, ootab ilmselt erakonnast väljaheitmine.

Yana Toom ja Olga Ivanova kommenteerisid pärast juhatuse koosolekut, et kõik on veel lahtine, kuid ei välistanud eraldi nimekirjadega väljaminemist kohalikel valimistel. «Saate sellest teada, kui on õige aeg,» ütles Toom, lisades, et otsus tuleb tõenäoliselt lähipäevil.