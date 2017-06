Kaljulaid: Eesti ja Prantsusmaa on optimistliku Euroopa eestkõnelejad

«Prantslaste rolli NATO ja Euroopa Liidu julgeoleku tagamisel ei saa ülehinnata. Ka täna astub meil siin Eestis, Tapal, prantsuse sõduri jalg. See on oluline meile, aga see on oluline ka kogu NATO julgeolekut ja ühtsust silmas pidades,» avaldas president Kaljulaid kohtumisel Prantsuse peaministrile tänu nende panuse eest turvalisema maailma loomisel. Eesti riigipea nõustus, et Euroopa peab hoolitsema oma kodanike turvalisuse eest.

Euroopa Liidu tulevikust rääkides olid nii president Kaljulaid kui peaminister Philippe optimistlikud. «Meie arusaamine Euroopa Liidust ja tema rollist meie kontinendi arengus langeb suures osas kokku. Jah, me mõlemad näeme kohti, kus ühendus saaks toimida paremini, kuid me mõlemad oleme ühise Euroopa tulevikus osas optimistlikud – kui midagi ei tööta, tuleb see teha paremaks. Selles osas oleme me ilmselt ühed optimistliku Euroopa eestkõnelejad,» ütles riigipea pärast kohtumist.

Lisaks arutati kohtumisel kahe riigi IT-koostööd ja kuidas selles valdkonnas saaks kogemusi vahetada. Prantsusmaa peaministrile pakkusid huvi meie edulugu digitaalse ühiskonna ülesehitamisel ning e-teenuste väljatöötamisel.