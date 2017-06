Vaata: selle suve parimad seiklused leiavad aset Lottemaal!

Lottemaa ja Elektrum esitlevad: Leiutamise nädalavahetus

Lottemaa programmijuht Hana Kivi avab lustakalt juulikuistelt tegevustelt saladuseloori ja kutsub kõiki külaelanikega koos leiutama. „Juuli esimesel nädalavahetusel tuleb Leiutajatekülla Ahhaa teaduskeskus, mis pakub meeleolukat programmi nii laval kui ka töötubades. Teadusteater tuleb õhu- ja veeteemaline ja mis kõige vahvam – teadusteatris löövad kaasa ka Lottemaa enda leiutajatest külaelanikud,“ räägib Hana andes mõista, et 7. - 9. juuli saab olema igati värvikas ja vaatemänguline.

/ Lottemaa

Leiutamise nädalavahetusel ootavad külalisi kass Mati staadionil põnevad tegevused, lust ja rõõm. Külaelanikud tutvustavad enda uusimaid leiutisi ja kõik saavad aktiivselt osaleda Ahhaa töötubades, mis samuti toimuvad Mati staadionil. „ Ees ootab tõeliselt sündmusterohke, teadust ja leiutamist täis nädalavahetus,“ kutsub Hana kõiki põnevusega Lottemaale. Leiutamise nädalavahetusel toimuvatele tegemistele aitab õla alla panna Lottemaa hea sõber Elektrum.

Suvepäevad täis teatrit

Programmijuht Hana Kivi märgib rõõmsalt, et Lottemaa näol on tegemist Eesti suurima suveteatriga. „Põnevaid elamusi ning lõbusat kaasaelamist pakub meie 500 istekohaga teater, kus esitatakse igapäevaselt etendusi Leiutajateküla elanike elust. Sel hooajal mängitakse ühtekokku seitset erinevat näidendit, mis kõik pärinevad Janno Põldma sulest. Näiteks kahel korral päevas saab suurel laval näha etendust, milles osalevad Lotte, Bruno ja Albert koos Helmi ning Väinoga – kõigil neil on vaatajatele oma huvitav lugu rääkida,“ ütleb Hana. Lisaks saab kaasa elada veel mitmele mononäidendile.

/ Lottemaa

Lottemaa sünnipäevaootuses

Juuli lõpus, täpsemalt 25. juulil tähistab Lottemaa oma kolmandat sünnipäeva. Programmijuht ütlebki, et sünnipäevaootus on kõikidele külaelanikele juba vargsi sisse pugemas. „Peame juba plaani, milliseid mänge ja tegevusi üheskoos külalistega teha,“ räägib Hana Kivi käimasolevatest ettevalmistustest Leiutajateküla tähtsaks päevaks. Saabuvate sündmuste ja pidupäevade plaanidega täpsemaks kursisolekuks kutsus programmijuht siinkohal kõiki Lottemaa Facebooki perega liituma.

/ Lottemaa

Soodne pilet eelmüügist

Lottemaale saab soetada pileteid ka eelmüügist ning need ei ole seotud kindla kuupäevaga. Park on avatud 31. augustini iga päev 10-18. Nende kaheksa tunni sisse mahub seitse lõbusat etendust, mitmeid Lotte lugudest tuttavaid hooneid, rohkelt erinevaid atraktsioone ja leiutisi. Lisaks ootavad külastajaid mererand, seiklusrajad ja võimalus tutvuda Lotte, Bruno, Alberti ja teiste armastatud Leiutajateküla elanikega. Tavapileti maksumus on eelmüügist ostes vaid 17€!

Näeme juba Lottemaal!