Video: vaata, kuidas noored «Tulitilga» tantsus oma jõu leiavad

Saateks laulsid Lenna ja Ott Lepland. XII noorte tantsupeo noorte segarühmade liigijuht Helena-Mariana Reimann on varem öelnud, et tema meelest on see tants peo kulminatsioonihetk.

«See on enese leidmine, arusaamine, et igas noores endas peitub jõud. Jõud armastada, hoida ja kanda edasi meie väärtusi.»