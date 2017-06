Laul aitab alati nukrusest üle

Viimasel õppeaastal ühes maailma eksklusiivseimas muusikakoolis Curtis Institute of Music soovitas Maimetsa sõber tal kindlasti Eestisse kolida. «Ju ma siis ainult Eestist rääkisin kogu aeg ja kõigile,» naeris helilooja. Maimets õpetab ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusikateooriat ja solfedžot. «See annab mulle palju aega heliloominguga tegeleda. Elan küll tagasihoidlikult, aga mul on palju aega, mis on luksus,» ütles ta.

-Pühapäeval esitavad mudilaskoorid teie lugu «Meie laul». Millest see lugu räägib?

Teksti iva on reas «Laulan laulu ja nukrus läeb üle», selles on väga sügav tõde. Kui sul on rusuv meeleolu ja lähed kirikusse, siis kirikulaul mõjub suurepäraselt. See laulurida on ka väga eestlaslik. Meie rahvuslikus iseloomus on teatud nukrus, aga me laulame ja see läheb üle.

-Tänavuse laulupeo märksõna on «juured», noorte side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga. Milline side teil oma juurtega on?

Mul on üks külg, mis on pööratud kaugminevikku. Ma ei salli Põhja-Ameerika elu, sest seal keskendutakse ainult olevikule ja tulevikule. Minu jaoks salgab selline suhtumine minevikku. Sellepärast on inimesed tänapäeva läänemaailmas unustanud usupärandis peituvad sügavad tõed ja arvatakse, et see on mingi suvaline mütoloogia. Muusika on aga väga hea ajend nende sügavate tõdede otsinguks.

See, et Eestis elan, on tõestuseks, et juured on mulle kõige olulisemad. Reisida on tore, aga kodu peab olema. Järjest rohkem elab maailmas nii-öelda kodutuid inimesi. Rändavat eluviisi ülistatakse, aga ma ei taha selle trendiga kaasa minna. Õnneks on eestlane jonnakas ja julgeb öelda, et see on meie kodumaa ja me tahame, et see püsiks.

-Kuidas te lapsepõlves Eestiga kontakti hoidsite?

Mu lapsepõlv oli kultuuripärandit armastav. Armusin juba väiksena Eesti kultuuri ja ei tahtnud sellest eemal elada. Esimesel võimalusel Eestisse kolimine oli loogiline valik. Sidet aitas hoida Toronto paarituhandeliikmeline Eesti kogukond, aga eestlust süstisid minusse ka vanemad ja vanavanemad. Nende jaoks oli oluline, et lapsed eesti keelt räägiksid.

-Mida eestlastel kanadalastelt õppida on?

Alati võib teistelt midagi õppida, aga hetkel on vastupidi: põhjaameeriklastel on eestlastelt palju õppida. Eriti selles osas, kuidas me väärtustame oma kultuuripärandit ja oleme selle üle uhked. Ka ajalooliselt oleme püüdnud oma kultuuri säilitada ja seda mitte teiste arvelt. Minevikku vaadates on Eesti ühiskond vähemusrahvustesse väga sallivalt suhtunud.

Pigem on lääneühiskonnad represseerivamad olnud ja nüüd tulevad nemad meid õpetama. See mulle ei meeldi. Kanadas on küll tänapäeval hea elu, aga see väljendub materiaalsuses. Inimestel on ostujõudu, aga see ei toida vaimu ja kardan, et vaimutoiduta oleme tühjad.

-Mis mõtteid on teis tekitanud laulupeo pealkiri «Mina jään»?

See ütleb kõik: me oleme ja jääme eestlasteks. Tänapäeval, kui ei ole enam millegi vastu olla, siis ühtekuuluvustunnet on raskem luua. Mäletan 2007. aasta noorte laulupidu, mis toimus vahetult pärast pronksiöö sündmusi. See oli eriti äge, sest patriootlikkus tõusis järsult ja eestlased märkasid üksteist rohkem. Hetkel küll puudub konkreetne vaenlane, aga päris muretu olukord ka pole.