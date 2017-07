Politseikoer hammustas teda rünnanud roolijoodikut

Eile hommikul märkasid politseinikud Pärnus Papiniidu tänaval liikudes silmnähtavalt lubatust suurema kiirusega liikuvat sõiduautot Audi, mis otsustati kontrolliks peatada, teatas politsei. Sõidukit juhtis 40ndates eluaastates mees, kellel ei olnud esitada juhtimisõigust tõendavat dokumenti, samuti ei öelnud ta politseinikele oma nime. Lisaks oli politseinike alust arvata, et mees juhtis sõidukit ebakainena, mida ta ka ise tunnistas. Joobeseisundi tuvastamiseks ja menetlustoimingute teostamiseks toimetati mees jaoskonda.

Jaoskonnas ei vastanud 40-aastane mees politseiametnike täiendavatele küsimustele, vaid käitus üleolevalt ning muutus üha agressiivsemaks, mistõttu tundsid politseinikud vahetut ohtu oma tervisele. Olukorra rahustamiseks otsustati sõidukist tuua suukorvistatud teenistuskoer, keda ametnik hoidis rihma otsas.

Koera nähes muutus mehe käitumine veelgi agressiivsemaks ning ta liikus ähvardavalt mitmeid kordi looma suunas, mille peale suukorvistatud koer ta eemale tõukas. Tasakaalu tagasi saades lõi mees koera jalaga, proovis talle sõrmi silma panna ning väänas looma käppadest ja kaelast. Tundes ohtu nii koera kui ka ametnike enda tervisele otsustati koer suukorvist vabastada. Teenistuskoer hammustas teda rünnanud meest vasaku käe õlavarrest, mille peale mees lõpuks ka taltus. Koheselt kutsuti jaoskonda ka kiirabi, kes toimetas mehe haiglasse, kuhu ta esialgu ravile jäeti.

Pärnu politseijaoskonna patrulli- ja liiklusjärelevalvetalituse juht Sander Peremees sõnas, et suukorvistatud koera kasutades anti mehele mitmeid kordi võimalus rünnak lõpetada, kuid paraku otsustas mees kasutada üha jõulisemaid võtteid. «Politseikoera vastu astumine ja tema ründamine on otsene rünnak ka politseiametnike vastu ning sellises olukorras ootab koer vaid käsklust oma juhilt,» selgitas Peremees. «Politsei kasutab koera ründe peatamiseks äärmisel juhul ja vaid siis, kui muud vahendid ei ole toiminud, sest on teada, et selles lahingus jääb peale koer.»