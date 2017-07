Mini Cooperi omanik nõuab autole kukkunud puu tõttu Saaremaa muuseumilt hüvitist

Laupäeval saatis mahakandmisele mineva sõiduki omanik Sari Anneli Ruohonen Saaremaa muuseumile avalduse, milles selgitas, et auto oli pargitud savikoja lähedusse kauba transportimise eesmärgil. Ta märkis, et kukkunud puu tekitatud kahjude eest vastutab krundi omanik ja lisas hüvitisnõude summas 4800 eurot.

Muuseum keeldus seda maksmast mitmetel põhjustel. Asedirektor Olavi Pesti tõi kirjas Ruohonenile välja, et kahjustada saanud auto oli lossihoovi sõitnud liikluseeskirju eirates. «Omamata selleks nõutavat eriluba ning pargitud selleks mitte ette nähtud kohta,» lisatakse kirjas.

Veel on Ruohonenile kirjutatud: «Pädev ei ole Teie väide, et auto oli pargitud kauba transportimise eesmärgil, sest see seisis savikojast 25 meetrit eemal ja seda pikemat aega. Ka ei ole Saaremaa muuseumil Teiega mingit töö- ega rendialast kokkulepet.»

Saarte Häälele ütles Sari Anneli Ruohonen, et muuseumi vastusega ta rahule ei jää ja kavatseb konsulteerida advokaadiga. «Vaatan, mis tema ütleb, aga ma leian küll, et kinnistu omanik peaks kahju hüvitama,» nentis ta, et ei ole arborist ja ei oska seega hinnata, millal oksad kaela sadada võivad. Kaskokindlustust autol polnud, oli ainult liikluskindlustus.