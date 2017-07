Ratase pressiteade kuulutab Ivanova nimekirja tulekut

Ratas rõhutab pressiteates Keskerakonna tugevust ja valijate suurt toetust, märgib ära tallinlaste suurt rahulolu pealinna elukeskkonnaga. Erakonna tuleviku osas märgib ta:

«Kinnitan, et Keskerakond jätkab ühtselt ning seisab ka edaspidi iga Eestimaa inimese heaolu eest. Me oleme alati suutnud kõnetada ja ühendada inimesi sõltumata nende rahvusest, elukohast, soost, vanusest või emakeelest. Ma tean, et soovime ja suudame seda teha ka edaspidi.»

Samas ei viita ta pressiteates poole sõnagagi käimasolevatele teravatele läbirääkimistele Yana Toomi ja Olga Ivanova tiivaga, mille lahendust homseks lubatakse. Seega võib Ratase pressiteatest välja lugeda, et Ivanova nimekiri tuleb ja mingeid kokkuleppeid kahe poole vahel ei sõlmita.

Loe Keskerakonna pressiteate täisteksti:

Ratas: Keskerakond seisab ühtselt iga Eestimaa inimese heaolu eest

Eesti Keskerakond on Eesti kõige vanem ja kõige kõrgema toetusega erakond. Meie valijad on meid alati valimistel usaldanud. Oleme saavutanud Tallinna Linnavolikogus absoluutse enamuse neljadel järjestikustel valimistel – 2002, 2005, 2009 ja 2013. aastal. Samamoodi oleme järjest võitnud kohalikud valimised üle terve Eestimaa. Ma tänan selle eest kõiki meie liikmeid ja toetajaid.

Meie tööle annavad selge hinnangu ka erinevad arvamusuuringud. Küsitlused näitavad, et üle poole valimiseelistusega Tallinna elanikest toetavad just Keskerakonda ning oleme tugeval liidripositsioonil Eestis tervikuna. Seejuures on Tallinna elukeskkonnaga rahul 95% pealinna elanikest. See kõik on sündinud meeskonnatööna, kus on vajalik igaühe panus.

Viimastel nädalatel on meedias palju spekuleeritud erakonna tuleviku osas. Ilma asjata. Kinnitan, et Keskerakond jätkab ühtselt ning seisab ka edaspidi iga Eestimaa inimese heaolu eest. Me oleme alati suutnud kõnetada ja ühendada inimesi sõltumata nende rahvusest, elukohast, soost, vanusest või emakeelest. Ma tean, et soovime ja suudame seda teha ka edaspidi.

Mis puudutab jutte Tallinna linnapeakandidaadi osas, siis Keskerakonnal on kombeks üks linnapeakandidaat korraga. Meie linnapeakandidaat on Taavi Aas, kes on Tallinna juhtimisse panustanud üle 12 aasta. Ta on kõige tugevam, asjatundlikum ning parem kandidaat juhtimaks Eesti pealinna ka järgmised neli aastat.

Eesti Keskerakonnal on üle kogu Eesti ja kõigis Tallinna linnaosades väga tugevad nimekirjad. Kõik meie Tallinna esinumbrid on ennast tõestanud kas kohaliku omavalitsuse tasandil või Riigikogus ja ministrina. Mitmed neist on teinud mõlemat. Meil on kõige tugevam meeskond ning olen kindel, et meid toetavad ka valijad.