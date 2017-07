Hiiumaa saab mitmeaastase ootamise järel poebussi

Hiiumaa omavalitsuste liidu juhatuse liige Üllar Padari ütles, et olukord, kus poebussi omanik on omavalitsusliit, on Eestis väga erandlik, seevastu Skandinaavias tavalisem.

«Miks peaks buss olema HOLi oma kui erasektor on valmis teenust osutama,» küsis Padari retooriliselt.

Nüüd tegi rändpoe operaator AS Selver HOLile pakkumise, et soetavad uue bussi ise, ainus tingimus, et HOL ei hakka vana bussiga pakkuma kõlvatut konkurentsi. Padari kinnitas, et kui Selver uue bussi käiku saab, müüb HOL oma vana bussi oksjonil maha.

HOL on uue bussi ostu arutanud küll nii, küll naa. Eriti tihti oli uue bussi soetamisvajadus HOLi laual sellest aastast. Talvel oli praeguse Volvo bussi mootorile tehtud küll kapitaalremont, kuid Padari sõnul on kaugemate külade elanike jaoks elutähtsa teenuse osutaja, registreerimisandmete järgi otsustades 26-aastane buss, omadega läbi ning pole enam töökindel.