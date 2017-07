President Kaljulaid sõidab töövisiidile New Yorki

Neljapäeval ja reedel kohtub riigipea UNICEFi tegevjuhi Anthony Lake’ga, ÜRO asepeasekretäriga inimõiguste küsimustes Andrew Gilmouriga, ÜRO arenguprogrammi administraatori Achim Steineriga ning frankofoonia riikide suursaadikutega.

Samuti peab ta International Peace Institute’is avaliku ettekande teemal «How small states can maximize their impact in global affairs» («Kuidas saavad väikeriigid muuta oma mõju globaalsetes asjades maksimaalseks»).

Neljapäeval annab president Kaljulaid Eesti New Yorgi peakonsulaadis üle Valgetähe V klassi teenetemärgi Toomas Mihkel Sõrrale, kes arsti ameti kõrvalt olnud aastakümneid eesti keele ja kultuuri hoidja ning edendaja Ameerika Ühendriikides.