Neljapäev toob vihma, äikest, rahet

Skandinaaviast ulatub üle Läänemere madalrõhulohk, mis neljapäeval üle Baltimaade liigub. Ilm tuleb vihmane, on äikest, sadu on mitmel pool tugev ning äikesepilve all võib sadada ka rahet. Sellele nirule ilmale lisab vürtsi ka päeva jooksul tugevneb loodetuul.