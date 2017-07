Kütt: luua tuleks teenuseid, mida kasutada enne hooldekodu

Helmen Küti arvates tuleks Eestis läbi mõelda ja hakata rääkima sellest, millised kohustused peaks eakate hooldamisel võtma riik, omavalitsused ja lähedased, vahendas ERRi uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

Praegu on Küti sõnul paljude jaoks ööpäevaringne hooldekodu ainus lahendus, samas on see liiga kallis.

«Nii nagu näiteks Põhjamaade riikides on olemas sellised korterid, mis asuvad hooldekodu lähedal. Need inimesed, kes füüsilise või tervisliku seisundi tõttu vajavad abistamist päevasel toimetamisel, pesemisel, söömisel, ei pea olema kohe hooldekodus, vaid nad saavad selle teenuse nii, et nad on hooldekodu lähedal,» arutles Kütt.