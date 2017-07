Fotouudis: eelmised nelikud sündisid Saaremaal

Sünnituse elas üle kolm last, kellest tehtud foto jõudis 1958. aasta 23. oktoobri «Kommunismi Ehitaja» esiküljele. «Üks tütardest ei jäänud elama, teine tütar ja kaks poega on aga elujõulised,» kirjutati ajalehes ligi nelja kuu vanuste laste kohta.

Tänane Saarte Hääl kirjutab, mis on kolm esimest eluaastat lastekodus kasvanud mitmikutest saanud. Nende vanem õde Anne Tiitson rääkis, et täna on elus vaid üks õde. Tema aga meediatähelepanu ei soovi.

«Ema ei olnud enne arsti juures käinud, kui sünnituslaua peale läks,» ütles Tiitson. «Kogu haigla aga jooksis kokku, sest lapsi aina tuli ja tuli ning sünnitus venis väga pikaks.»

9. juulil sündisid Ida-Tallinna keskhaiglas nelikud, kes peavad arstide pilgu all kosuma.