Kaljulaid Guterresile: me vajame toimivat ja tõhusat ÜROd

«Igal riigil on õigus ise otsustada oma saatuse üle ning selle õiguse tagamisel on ÜROl võtmeroll. Aga ÜRO on tugev ja täidab oma eesmärki siis, kui see suudab ka tegelikult astuda samme ning adekvaatselt reageerida maailmas toimuvale,» ütles Kaljulaid.

Riigipea sõnul on oluline, et peasekretär Guterrese alustatud reformid ka ellu viidaks. «Eriti väikeriikide jaoks on hädavajalik, et ÜRO oleks tõhus ja toimiv platvorm,“ ütles president Kaljulaid.

ÜRO peasekretär tänas Eestit panuse eest erinevatel ÜRO missioonidel ning tundis huvi Eesti prioriteetide vastu Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana.