Presidendi uueks julgeolekunõunikuks saab Peeter Kuimet

Kuimeti sõnul soovib ta julgeolekunõunikuna rakendada oma seniseid teadmisi ja oskusi, et toetada presidenti riigikaitse kõrgeima juhi ülesannete täitmisel.

«Seejuures leian, et Eesti riigipea tähelepanu väärivad ja vajavad mitte ainult sõjaline riigikaitse ja välissuhtlus, vaid kõik laiapindse riigikaitse valdkonnad,» ütles Kuimet.

NATO küberkaitse keskuse senine juht Sven Sakkov suundub kaitseuuringute keskuse juhiks.

Merle Maigre. Foto: presidendi kantselei.

«Merle Maigre omab laiahaardelist rahvusvahelise suhtluse võrgustikku ning on presidendi nõunikuna tegelenud viimase aasta jooksul süvendatult ka küberjulgeoleku teemadega,» ütles kaitseväe juhata kindral Riho Terras. «Olen kindel, et Merle Maigre jätkab seda tööd, mida on eeskujulikult teinud Sven Sakkov ja tugevdab veelgi keskuse positsiooni NATO ja partneriikide seas.»

«Minu selge eesmärk on kasvatada keskuse autoriteeti rahvusvahelise üldsuse, NATO liikmesriikide ja partnerriikide silmis,» ütles keskuse uueks juhiks määratud Merle Maigre.

Peeter Kuimet on töötanud ajakirjanikuna ajalehes Postimees ning alates 2007. aastast erinevatel ametikohtadel kaitseministeeriumis. Viimased kolm aastat on Kuimet juhtinud ministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonda, tegeldes riigikaitse inimvara, tervishoiukorralduse ja riigikaitselise hariduse arendamisega.

Kuimet on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja suhtekorralduse erialal ning täiendanud ennast muuhulgas Saksamaal Marshalli keskuses ja Balti Kaitsekolledži kõrgemal juhtimiskursusel. Ta on läbinud ajateenistuse Eesti kaitseväes ja on reservohvitser.

Merle Maigre töötas viimasel aastal julgeolekunõunikuna president Kersti Kaljulaidi juures olles eelmised neli aastat täitnud sama ametikohta president Toomas Hendrik Ilvese meeskonnas. Enne seda töötas ta kaks aastat Eesti kaitseministeeriumi lähetusel NATO peasekretäri poliitikaplaneerimise üksuses Brüsselis.

Maigre on varem töötanud ka rahvusvahelises kaitseuuringute keskuses teadurina, analüüsides Ukraina kaitse- ja julgeolekupoliitilisi arenguid ning nõustades Ukraina kodanikuühiskonda NATO-alase lõimumise küsimustes. Aastatel 2005-2007 töötas Maigre Kiievis NATO Ukraina esinduse asejuhina, vastutades Ukraina-NATO poliitilise koostöö eest ja koordineerides Ukraina julgeolekusektori reformi. Aastatel 2000-2004 töötas ta kaitseministeeriumis, kus tegeles Eesti-NATO koostööga rahupartnerlusprogrammi raames ja juhtis NATO bürood.