Arenguseire Keskus hakkab uurima avaliku sektori valitsemist

Tegemist on eelkõige valitsemise uurimisprojektiga, milles on e-riigil oluline osa. «Me näeme e-riiki ja tehnoloogilisi lahendusi kui vahendeid üldiste eesmärkide saavutamiseks. Meie eesmärk on kaardistada olemasolevad protsessid ja ka need võtmetegurid, mis mõjutavad e-riiki ja valitsemist tulevikus, arvestades nii tehnoloogiliste arengute kui ka institutsionaalsete muutujate võimalikke koosmõjusid,» kommenteeris Arenguseire Keskuse uuringute juht Meelis Kitsing uurimisprojekti eesmärke.

Avaliku (e-)valitsemise uurimisprojekti käigus uuritakse, kuidas jõuda tõhusa, kodanikke kaasava ja ühiskondlikke muudatusi arvestava avaliku sektori valitsemismudelini. «Pikaajaline ja analüüsidel põhinev vaade on riigi valitsemisel võtmetähtsusega, sest olulise mõjuga otsused peavad põhinema analüüsitud arengustsenaariumidel, mitte kõhutundel ega isiklikel eelistustel. Seda teadmist soovimegi otsustajatele ja poliitikakujundajatele pakkuda,»ütles Kitsing.

«Eesti pakub täna e-teenuseid paljudes valdkondades, mis on maailmas erakordne. Kuid ka ühiskonna ootused järjest kasvavad ning on õige aeg mõelda, kuidas saab Eesti riik pakkuda ootustele vastavaid avalikke hüvesid ka tulevikus,» lisas Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

Uurimisprojekti tulemusena luuakse alternatiivsed stsenaariumid avaliku sektori valitsemise tuleviku kohta aastani 2030 ning tuuakse välja peamised valikud ja otsustuskohad, mis suurendavad erinevate stsenaariumide realiseerumise tõenäosust.

Uurimisprojekti juhib Arenguseire Keskus ning uuringu läbiviimiseks luuakse rahvusvaheline võrgustik, kuhu kaasatakse tippeksperdid Eestist ja välismaalt. Täna kogunenud projekti juhtkomisjon kiitis uuringu lähteülesande heaks ning projekti valmimise tähtajaks on 2018. aasta keskpaik.