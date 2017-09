PPA saab spetsiaalselt Eesti vajadusi arvestava seirelennuki

Kokkuleppe kohaselt tuuakse uus lennuk Eestisse mitte hiljem kui tuleva aasta 20. mail, kuid esimese testlennu plaanivad rootslased teha juba jaanuaris ja umbes samal ajal lähevad Eesti lendurid ka USAsse tüübikoolitusele, vahendas «Aktuaalne kaamera. Nädal».

​PPA lennusalga piloot, lennuki kapten Eero Oja ütles, et õige hinnang lennukile tuleb siis, kui ta on sellega aasta lennanud, kuid praegu saab ta öelda nii palju, et kuna meil on väike riik, hakatakse uue lennumasinaga paljusid asju tegema. «Esmajoones on see mõeldud mereseireks, merereostuse kontrolliks, selle jälgimiseks, lisaks tulevad igasugused muud ülesanded, mida me ka täna teeme – vaatluslennud, samamoodi politseilennud,» selgitas Oja.

Äsja pensionile saadetud senine seirelennuk Let-410 oli 36 aastat vana ja neid sai Eesti sakslastelt abi korras 1992. aastal kaks tükki, üks neist on tänaseni töös.

Lennuki soetamiseks viis siseministeerium läbi rahvusvahelise hanke, mille võitis Rootsi firma Bromma Air Maintenance AB. Hanke võitja poolt pakutud lennukiplatvorm Beechcraft King Air 350 on nii militaar- kui piirivalvelisteks seiretegevusteks laialt kasutatav lennukitüüp. Uue lennuki maksumus koos kogu vajaliku seiretehnikaga on 19 031 446 eurot ja seda rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toel.