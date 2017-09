Ahnuse toel leviv tasuta lennupiletite kampaania on pettus

Möödunud nädalal, kui libakampaania levima hakkas, reklaamiti esmalt Estonian Airi tasuta lennupileteid, mida inimesed usinalt oma sotsiaalmeediakontol jagasid, ehkki Eesti eelmine rahvuslik lennukompanii läks pankrotti 2015. aastal.

Kahtlust peaks lehekülastajas äratama ka asjaolu, et domeen pole mitte rahvuslik (nt .ee, .lv, .fi), vaid .us, mis viitab USA domeenile. Lisaks sellele on kampaaniatekstid grammatiliselt vigased ning faktiliselt valed: kõikide rahvuslike lennukompaniide kampaaniasõnum on, et tasuta pileteid jagatakse lennufirma 25. sünnipäeva puhul, ent ükski neist firmadest ei saa tänavu 25.

RIA tegeleb juba mitu päeva sellega, et libalehed suletaks. RIA intsidentide käsitlemise osakonna CERT-EE spetsialist Sille Laks ütleb, et tegemist pole pahavara ega andmete õngitsemisega, vaid klikisöödaga, mille eesmärk on koguda lehele võimalikult palju klikke, et see siis hiljem maha müüa – kui kodulehe aadressi muuta, jääb suur külastatavuse number alles ning otsingumootorid kuvavad seetõttu lehte hiljem esimeste seas.