Eestlaste kinnistute aadressid koos piltidega on kõigile avalikud

Eile tuli ilmsiks Kanada veebilehekülg, kus on kirjas eestlaste kodu aadressid. Täna saime vihje, et veelgi täpsemad andmed on avalikult vaatamiseks üleval meie oma kodumaisel veebileheküljel uuskinnistusraamat.rik.ee. Nii võib otsija kellegi nime sisetades leida sellele isikule kuuluvad krundid ja hooned koos täpsete aadressidega. Aadressil klikkides on võimalik näha ka pilti antud hoonest või maalapist.

Registrite ja infosüsteemide keskuse kommunikatsioonijuhi Heilika Kutsch’i sõnul pole aga tegemist andmekaitse seaduse rikkumisega. Kutsch selgitas, et Eestis kehtib kinnistusraamatu ulatusliku avalikkuse põhimõte ehk igaühel on õigus saada teavet ükskõik milliste kinnistusraamatusse kantud andmete kohta, sealhulgas kinnisasjade ja nende omanike kohta.

Kinnistusraamatu avalikkuse põhimõte tuleneb registrite ja infosüsteemide keskuse kommunikatsioonijuhi sõnul asjaõigusseadusest, mille kohaselt on kinnistusraamat avalik. «Igaühel on õigus tutvuda kinnistusraamatu andmetega ja saada sellest väljavõtteid seaduses sätestatud korras. Täpsemalt on kinnistusraamatuga tutvumist reguleeritud kinnistusraamatuseaduses,» lausus Kutsch. Ta lisas, et vastavalt isikukaitseseadusele ei sisalda kinnistusraamat delikaatseid isikuandmeid.