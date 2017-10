Paet ootab Eesti valitsuselt Kataloonia asjus selget reaktsiooni

Välisministeerium teatas eile hilisõhtul saadetud pressiteates, et Eesti toetab Hispaania suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. «Oluline on, et kõik siseriiklikud küsimused lahendatakse kooskõlas Hispaania seadustega. Hispaania peab demokraatliku õigusriigina loomulikult tagama oma seaduste täitmise,» seisis teates. Ühtlasi avaldas ministeerium lootust, et referendumi käigus vallandunud pinged ei jää kestma ning edaspidi liigutakse dialoogi ja vastastikuse mõistmise suunas.

Eesti välismin peaks Hispaania saadikule teatavaks tegema, et politseivägivald Kataloonias ei ole aktsepteeritav. EL eesistuja ikkagi. — Urmas Paet (@Urmaspaet) October 2, 2017

Endine välisminister Urmas Paet on tagasihoidliku avalduse suhtes kriitiline. «Eeldaksin Eestilt ELi eesistujariigina selget seisukohta eilse politseivägivalla osas Kataloonias. Tegelikult oleksin eeldanud seda juba eile. Aga nii peaminister kui välisminister vaikivad,» sõnas Paet.

Paetile jääb ka arusaamatuks, milleks Eestile üldse Euroopa Liidu eesistuja roll, kui nii olulises asjas üritatakse seisukohti vältida. «ELi eesistuja positsiooniga kaasneb au kõrval ka vastutus,» leidis poliitik.