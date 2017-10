Urmas Nõmmik: teoloogiline arutelu samasooliste partnerluse osas on veel ees

Eilsed seisukohad ETV saates «Suud puhtaks» ei olnud Nõmmiku sõnul kirikulistele kuigi suur üllatus ja on teada, et on olemas selliseid ja teistsuguseid arvamusi, ent Nõmmik lisas, et samasooliste partnerluse küsimusele pole pühendatud ühtegi korralikumat diskussiooni kiriku sees või kõrgemal tasemel.

«On tõesti olemas 2009. aastast pärit kirikukogu seisukohavõtt, aga selliseid küsimusi ei ole näiteks arutatud vaimulike konverentsil või piiskoplik nõukogu ei ole sellist ettepanekut teinud,» rääkis Nõmmik. «Nii et põhimõtteliselt võib öelda, et teoloogiline arutelu on ikkagi veel ees ja eks seni vastu võetud dokumentidest on näha, et see teoloogiline arutelu on veel toores.»

«On olnud muidugi hetki küsitavaid, kus võib-olla EELK teatud liikmed, vaimulikud, võib-olla ka juhtkond pole igas olukorras päris nii dialoogialdis olnud kui seda läänepoolsetes luterikirikutes harjutud nägema, aga põhimõtetliselt ei ole minu arvates midagi valesti – kontaktid on olemas, diskussioon tuleb varem või hiljem, jõuab siia kirikusse ka.»