USA toetab viie miljoni dollariga idapiirile radaripositsioonide rajamist

Narva jõe äärde radaripositsioonide rajamine sisaldab projekteerimist, radaritorni ehitust, radarit, kaameraid, elektriühendust, juurdesõiduteed, sidelahendust, katkematut energiavarustust, valvesüsteemi ja muud, edastas siseministeerium.



Nende positsioonide väljaehitamine parandab oluliselt Narva jõel piiri valvamist ning suurendab võimalusi avastada ebaseaduslikke piiriületusi.

Viis miljonit dollarit on ümberarvutatult umbes 4,3 miljonit eurot.

Siseminister Andres Anvelt tunnustas USA panust piiriehitusse. Anvelti sõnul on idapiiri väljaehitamine oluline kogu Euroopa liidule ja NATOle. «Piiri väljaehitamine on kahtlemata üks lähiajaloo suuremaid väljakutseid. On väga hea meel, et sellesse ei panusta mitte ainult suurepärased kolleegid Eestist, vaid ka head partnerid väljastpoolt,» ütles Anvelt.

Kogu idapiiri ehituse maksumuseks on planeeritud üle 70 miljoni euro.