Vallavanemad saavad kümneid tuhandeid eurosid

Kõrgeima palgaga omavalitsusjuhid Läänemaal on Haapsalu linnapea Urmas Sukles ja Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus, kirjutab Lääne Elu.

Kui ametis on oldud vähemalt aasta, saab vallavanem või linnapea kompensatsiooniks aastapalga, alla aasta ametis olnud saavad poole aasta palga. Suklese põhipalk on 2260 eurot ja selle järgi on tema lahkumishüvitis üle 27 000 euro – Sukles loodab, et saab uuesti linnapeaks ja sel juhul jääks hüvitis maksmata.

Üle 26 000 euro saaks valuraha Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus, aga tema arvab, et saab uuesti vallavanemaks ning jääb sellega kompensatsioonist ilma. Loe pikemalt Lääne Elust.