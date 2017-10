Maanteeamet kurdab: kihutajad seavad kummipostide paigaldajate elu ohtu

Tallinna-Narva maanteel (km 80,3-87,3) Aaspere–Haljala teelõigul käib parajasti kummipostide paigaldamine. Sama teelõik on korduvalt ajakirjandusest läbi käinud, sest seal on juhtunud mitu rasket liiklusõnnetust.

Tööde teostamise ajaks on kehtestatud kiiruspiirang 30 km/h, et OÜ Kiirwarren töötegijad saaksid ohutult tee keskjoonel töid teostada. «Kahjuks eiravad liiklejad piirangut, sõites mööda suurel kiirusel ja seades ohtu tööd tegevate inimeste elu,» ütles maanteeameti liikluskorralduse osakonna juhataja Jaan Tarmak.

Seetõttu paneb amet liiklejaile südametele, et piirangud on kehtestatud kindla põhjusega. Ja selleks põhjuseks on nii sõitjate kui töötegijate ohutus. Piirang kehtib 14. oktoobrini.