Igor Kopõtin: Keskerakonna poolt hääletas harimatu pööbel

[Edgar] Savisaar lõi erakonna, mis osutus lõpuks temast endast tugevamaks. Juba välja lastud džinni (terve rea tema kasvandike näol) ei õnnestunud enam pudelisse tagasi suruda. Minu arvates, mulle endalegi ootamatult on Eesti poliithai Savisaar marginaliseerunud, kuna Napoleoni-stiilis tagasitulek ei õnnestunud, vahendas Rus.Postimees.

Aga kuidas siis seletada Keskerakonna populaarsust ilma Savisaareta? Puhkesid ju nii Tallinnas kui ka Ida-Virumaal arvukad skandaalid, mis on seotud selle erakonna esindajate korruptsiooniga. Miks jälle valitakse ühtesid ja samu isikuid? Kas tõesti pole alternatiivi ja ainult sellega võib seletada ühe partei pikaajalist monopoli? Mina arvan, et küsimus on valijaskonnas endas. Harimatu ideetu mass, mis viskleb pimedate hirmude küüsis, nõukogude mineviku järeltulijad – nii võib iseloomustada kohalikku venekeelset kogukonda. Ja Keskerakond teab hästi selle massi kombeid.

Keskerakonna juhtfiguurid tunnevad selle massi instinkte. Mida vaid on väärt Märt Sultsi agressiivne video, mis on suunatud venekeelsetele inimestele! Ortega y Gasset’ stiilis klassika. Milleks siis imestada, et Lasnamäe on arengult kõige mahajäänum linnaosa, aga Ida-Virumaa – kõige mahajäänum piirkond riigis. Nii tänavad peremehed oma tallalakkujaid, pööblit. Milline on rahvas, sellised on ka valitsejad.