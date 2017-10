Jürgen Ligi «AK»st ja Roosest: maksumaksja ei osta kaamerat ülemuse grillimiseks

«Kehv tunne on! Astrid Kannel on üks mu lemmikuid, Kadri Hinrikuse perfektne uudisteankur ja mul pole aimugi, mis suuri muutusi «AK» vajab. Ja ma tean, et see kaamerat, avalikkust ja oma alluvaid kartev tegelane ei ole suur juht, kuigi Astrid Kannel teda nii nimetas. Oma sõnu peab juht suutma seletada. ERR polegi ju kooperatiiv, vabandamine oli asjakohane ainult konkreetse - «hääleõigus» ja «ettevõte»- eest,» kirjutas Ligi Facebookis

Ta lisas, et märkas probleemi juba siis, kui „see kahtlemata intelligentne ja töökas mees ilmus kopromisskandidaadina kusagilt tuhast ja paistis püüdvat põhiliselt meeldida - paraku neile, kel on kombeks püüda parteile meeldimist teha meedia ülesandeks.»

«Muutuste vajalikkuse jutt uuelt pealikult parteilaste praalimise vahel tundus väga halvaendeline ja mitte sisukas. Aga! Maksumaksja ei osta kaamerat ülemuse grillimiseks, isegi kui talle meeldib seda vaadata. Ükski kollektiiv ei peaks oma siseasju lahkama avalikkuse ja konkurentide rõõmuks, kaamera on selles aga massihävitusrelv, mida peab eriliselt ohjama. Me ju tegelikult ei saanud midagi teada saatest, mis on toimetuse ülesanne ja usalduse välja teeninud, me saime teada, et tema sees olla on väga halb,» jätkas Ligi.

«Ei saa välistada, et uutel juhtudel koos on väga head ideed, ega nende ellu viimist kaamera jõuga. Prooviks nüüd igatahes vanas heas usaldusväärses stiilis. Et ka selle kandjatel sees hea peab olema, seda nagunii, nemad peavad saama meeldida.»

Eile õhtul palus Roose «Aktuaalse kaamera» eetris Postimehele antud kommentaari eest vabandust. Roose ütles Postimehele, et ei mõista «Aktuaalse kaamera» toimetuse protesti ümberkorralduste vastu. «See teema oli laual ka aasta aega tagasi ja siis õnnestus toimetusel see maha hääletada, kuid nüüd toimuv ongi uue ja vana juhatuse erinevus: uus juhatus ehk meie töötame nagu ettevõte, mitte nagu kooperatiiv, kus kõigil töötajail aktsiad ja hääleõigus,» teatas Roose.

Kolmapäeval kinnitas ERRi teleuudiste juht Liisu Lass, et «Aktuaalse kaamera» pikaaegne ankur Kadri Hinrikus enam eetris ei jätka. «Soovisime Kadri Hinrikuse töö jätkumist tele-ekraanil, kus tal oleks oma pikaaegse kogemusega palju ära teha. Meie pakkumise järgi oli tal võimalus valida uudistetoimetuses endale sobiv roll senise ankruameti asemele. Praeguseks oleme paraku saanud tema eitava vastuse,» kommenteeris Lass.

Päev varem selgitas Lass meedias, et «Aktuaalset kaamerat» ootavad ees mõningad muudatused.

