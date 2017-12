Video: Fidži poisid näitasid Tapal lauluoskust

Ühendkuningriik on alates aprillist Eestis paikneva NATO lahingugrupi juhtriigiks, kus lisaks neile teenivad ka Prantsusmaa ja Taani kaitseväelased. Suurem osa Suurbritannia 800 sõdurist on pärit Ühendkuningriigi maaväe laskurrügemendi 5. pataljonist, aga Tapal teenib samuti Briti kaitseväelasi nii kuninglikust husaarirügemendist kui ka suurtükiväelasi ja pioneere.

1. jalaväebrigaadi koosseisus Tapal teeniva liitlaste pataljoni lahingugrupi suuruseks on ligi 1200 kaitseväelast. Raamriik Ühendkuningriik panustab rohkem kui 800 kaitseväelasega, kes on relvastatud tankidega Challenger 2, jalaväe lahingumasinatega Warrior ning liikursuurtükkidega AS90. Prantsusmaa panuseks lahingugruppi on 300 kaitseväelasega allüksus, mille relvastuses on tankid Leclerc, jalaväe lahingumasinad VBCI ja soomukid VAB. Prantsuse allüksus teenib Tapal kaheksa kuud. Uuest aastast vahetab prantslased välja Taani allüksus.