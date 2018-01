Kohtla-Järvel korraldati kaks ametlikku ilutulestikku

Esimene saluut lasti Kohtla-Järvel Järve linnaosas linna veebilehe andmetel kell 00.30 ning teine pooltundi hiljem Ahtme linnajaos.

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšenko sõnul korraldatakse igal aastal kaks linnailutulestikku. «Üks nendest toimus Järve linnaosas, teine Ahtme linnaosas, sest need linnaosad on üksteisest 13 kilomeetri kaugususel ning mõlemas elab ligi 16 000 elanikku,» selgitas Jantšenko.

Põhjaranniku andmetel kulutas Ida-Viru linnadest ilutulestiku peale enim maksumaksja raha just Kohtla-Järve. Lehe andmetel lennutati taevasse kokku 7680 eurot. See summa jagati pooleks Järve ja Ahtme linnaosa ilutulestiku vahel, mis tähendab, et korraga lasti taevasse 3840 eurot.