ERR-i ajakirjanikud sõlmisid juhatusega kollektiivlepingu

«Kui sel aastal on kultuuriministeerium seadnud eesmärgiks, et kultuuritöötajate, sealhulgas ka ERR-i loominguliste töötajate, brutopalga alammäär tõuseb 1150 eurole, siis ERR-i kollektiivlepingu järgi peaks erialase kõrgharidusega ajakirjaniku palk käesoleval aastal olema vähemalt 1265 eurot, kuna vastasel korral ei ole võimalik piisavalt motiveerida magistriharidusega spetsialistide töötamist ajakirjaniku ametis,» ütles Ajakirjanike Liidu usaldusisik ERR-is Meelis Süld pressiteate vahendusel.

Süld selgitas BNS-ile, et ERR-is on kaks ajakirjanike kutseliitu - Eesti Ajakirjanike Liidu osakond ERR-is ning Televisiooni Loometöötajate Liit (TVLL) millele lisaks on veel ka raadio ja televisooni tehniliste töötajate liit.

Kolmapäeval sõlmitud kollektiivleping ajakirjanike ametiliitude ja ERR-i juhatuse vahel hõlmab esmakordselt ka liitude liikmeteks olevaid ERR-i mittekoosseisulisi töötajaid.

TVLL usaldusisik Ene-Maris Tali lisas pressiteates, et peab oluliseks juhatuse valmisolekut korrastada praegu kehtivat palgasüsteemi ning saavutatud kokkuleppeid, mis väärtustavad ajakirjanike tervist ning tööks vajalike võõrkeelte oskust.

ERR võttis kolmapäeval sõlmitud kokkuleppega endale kohustuse maksta esimeste haiguspäevade hüvitist alates kolmandast päevast 100 protsendi ulatuses töötasust. Seadus näeb ette tööandjale kohustuse haigushüvitisi maksta alates neljandast päevast 70 protsendi ulatuses.

Kokku lepiti ka spordikompensatsioonis, taastusravi ja psühholoogi teenuse piiratud mahus hüvitamises ning alates kolmandast võõrkeelest lisatasu maksmises.

Leping kehtib käesoleva aasta lõpuni.

Süldi sõnul on EAL-i ERR-i sektsioonis 55 liiget, Tali sõnul kuulub TVLL-i 68 inimest.

Samas kõik palgakokkulepped ja suurem osa kokkulepitud muudest tingimustest laienevad kõigile töötajatele, ka nendele, kes ei ole ametiühingute liikmed, selgitas Tali.

Rahvusringhäälingu 2018. aasta eelarve andmetel oli ERR-is 2017. aasta 30. novembri seisuga täistööajale taandatuna 715 töötajat. Lisaks sellele teeb ERR-ile töövõtulepingu alusel regulaarselt kaastööd umbes 730 koosseisuvälist töötajat.

Koosseisuliste töötajate 2017. aasta 11 kuu keskmine sissetulek koos lisatasudega oli 1609 eurot, töölepingujärgne keskmine põhipalk oli novembri lõpu seisuga 1299 eurot, mõlemad summad on arvutatud taandatuna täistööajale.

Kui palju täpselt on ERR-is ajakirjanikke, kellele kollektiivlepingu sätted laienevad, ei õnnestunud BNS-ile kolmapäeval õhtul välja selgitada.