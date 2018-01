Riigikogu andis RMK-le õiguse osta looduskaitsealuseid maid

Muudatuse eesmärk oli luua täiendav võimalus kasutada looduskaitsepiirangutega kinnisasjade riigile omandamiseks lisaks riigieelarvelistele vahenditele ka teisi allikaid, et tagada riigi kohustuse tõhusam täitmine, teatas RMK pressiesindaja. Ta lisas, et edaspidi saab selleks seni riigieelarves ette nähtud vahendeid kasutada muul otstarbel.

«Looduskaitsealuste maade omandamiseks vajaliku raha saamiseks müüb RMK maatükke, mida ta ei vaja ja mis seisavad seetõttu kasutult. Igati mõistlik on neid maatükke paremini ära kasutada ning osta nende müügist saadud tulu eest looduskaitsealuseid maid,» ütles keskkonnaminister Siim Kiisler.

Riigikogus heaks kiidetud looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seadusega antakse RMK-le õigus osta looduskaitsealuseid maid. Eelnevalt toimus looduskaitsealuste maade omandamine riigieelarvesse igaks eelarveaastaks määratud summa piires, muudatuse kohaselt on edaspidi selline õigus alternatiivselt ka RMK-l.

Maade riigile omandamise järjekorras on 1. jaanuari 2018. aasta seisuga 151 kinnisasja. Maa-ameti prognoosi kohaselt saaks kolme miljoni euro eest aastas osta umbes 45 kinnisasja.

Looduskaitseseaduse alusel looduskaitsepiirangutega maa riigile omandamise eesmärk on kompenseerida maaomanikule seatud olulised piirangud. Kaitstavate maade riigile omandamine looduskaitseseaduse alusel on üks olulisemaid meetmeid eramaade looduskaitse alla võtmisel tekkivate piirangute hüvitamisel. Oluline on seejuures tagada maaomanike õigus saada piirangute eest õiglast hüvitist mõisliku aja jooksul. Looduse kaitsmine toimub eelkõige avalikes huvides ning selle kohustuse täitmist ei saa jätta eraomanike kanda. Maa omandamise otsustab valdkonna eest vastutav minister.