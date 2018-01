«Aktuaalne kaamera»: Eesti sissemakse EL-i eelarvesse võib kasvada viiendiku võrra

Eesti otsustas juba eelmise aasta juunis valitsuse tasemel, et me panustame Euroopa Liidu eelarvesse rohkem.

«Eestil, kes ise maksab ühe euro sisse, saab neli tagasi, on raske. Ütleme, Eestil ei ole sobilik esimesena hakata kuulutama seda, et kõik peavad nüüd juurde maksma, sest on liikmesriigid, kes aastakümneid, kes kogu aeg on maksnud sisse rohkem kui tagasi on saanud,» rääkis välisministeeriumi asekantsler Matti Maasikas.