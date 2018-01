Sotsid seavad kahtluse alla Tallinna meeri autovajaduse

«Hankes välja toodud tehniliste miinimumnõuete järgi on selge, et tegemist on kalli autoga ehk saame rääkida 50 000-70 000 eurost. Sealjuures on asi kaugel keskkonnasõbralikust sõidukist,» kommenteeris Annela Ojaste arupärimise sisse andmise tagamaid.