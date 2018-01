Hanso: Eesti võiks seada sihiks võtta kaitseväkke aastas 300-400 naist

Hanso rääkis Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses, et seaduse järgi tuleb igal aastal määrata relvajõududesse võetavate naiste arv. Praegune arv on tema sõnul 108.

«Tean, et meil ei lähe selle sihi täitmisega väga hästi, kuid kui me sihti ei sea, siis me ei jõua sinnamaani kunagi,» lisas ta.

Hanso sõnul tuleb teha aastaid tõsist ja süstemaatilist tööd, et Eesti inimesed ja ühiskond mõistaksid, et karjäär sõjaväes on nagu iga teine.

«Selleks vajame kriitilist arvu inimesi. Kui tõesti läheb (kaitseväkke) iga aasta 20 (naist), siis peetakse seda millekski imelikuks» rääkis ta. «Ideaalses maailmas… võtaksime iga aasta 300-400 naist. See peaks olema meie siht, mitte isegi 108,»

Lisaks käis Hanso välja idee seada sihiks Eestile esimese naiskindrali saamine.