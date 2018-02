Pevkur: idapiiri samasuguse kalkulatsiooni oleks kaks aastat tagasi saanud mistahes valitsus

Postimees avaldab alljärgnevalt Hanno Pevkuri kommentaari täies mahus:

Head «eksperdid», kes te piiriehitust kritiseerida võtate. Hingake nüüd kõik koos kenasti sisse ja välja ning mõelge rahulikult, mille üle päriselt vaidlete.

Kas tõesti on praegu aeg vaielda, miks kolme aasta tagune esialgne piiriehituse hinnaprognoos ei kattu selle hinnaprognoosiga, mis on tehtud nüüd, kui olemas maksimaalne teadmine Eesti, EL ja NATO välispiiri ehitamiseks. Selgeks saanud ootamatud tõrked ning läbitud väga põhjalik projekteerimine. Sellele lisaks tõdemus, et ehitushinnad on teinud vahepeal hüppe!?

On selge, et kes iganes oleks kaks aastat tagasi olnud valitsuses, oleks ta saanud PPA-lt just samasuguse kalkulatsiooni. Kinnitan teile, et see hinnang anti mitte poliitikute emotsioonide, vaid ekspertide tolle hetke parima teadmise pinnalt. Ning arvestati ka faktiga, et piiri väljaehitamise tegelik maksumus selgub alles pärast põhjalikku eeltööd ja projekti valmimist ning ehitushankeid. Kes mind ei taha uskuda, saatku meil Toomas Malleusele PPAst, kes seda projekti sisuliselt veab.

Mind teeb siiralt nõutuks, et see iseenesestmõistetav olukord - erinevus kahe hinnakalkulatsiooni vahel - on tekitanud veidra vaidluse, kas me oleks pidanud kolm aastat tagasi üldse piiri ehitamisega alustama, kui me oleks teadnud, et see nii kalliks läheb. Et mis siis nüüd täpselt ikkagi toimub? Poliitikutest “eksperdid” otsivad süüdlast, kes tahtis hakata nii kallist piiri ehitama?

Pidage ja mõelge palun uuesti, miks valitsus otsustas üldse selle suurprojekti ette võtta ja siis usutavasti mõistate isegi, et need vaidlused on täiesti kohatud. Julgeolekuolukord ei ole muutunud. Venemaa on jätkuvalt julgeoleku ja iseseisvuse oht nr 1 ja ei ole ette näha, et see muutuks.

Eesti Vabariigi piir ei ole mingi nipsasi, mida võib, aga ei pruugi endale lubada. Eesti Vabariigi piir, mis on ühtlasi EL ja NATO välispiir, peab olema 100% kindel. See on fakt ja selle nimel ka eelmine valitsus töötas, pidades piiri väljaehitamist üheks oma prioriteediks. Ja ma loodan, et ka praegune valitsus saab aru, et see projekt ei saa peatuda, sõltumata sellest, et selle lõpphind kujuneb kallimaks, kui prognoositi hetkel, mil silme ees olid vaid sajad kilomeetrid võsa.

Veel kord - rahu. Anname PPA-le aega kainelt kaaluda, mida on vaja piiriehituses kindlasti ära teha ja millest on võimalik loobuda või edasi lükata. Ja kui siiski ei saa millestki loobuda, siis tuleb see kulu vastu võtta ja ära teha. Kui vaja, siis tuleb ära jätta ka arusaamatu üleriiklik tasuta ühistransport, ning keerata tagasi üle võlli keeratud aktsiisipoliitika, mille tõttu kaotab riik sadu tuhandeid eurosid nädalas jne, jne. Korras riigipiir on riigi eneseuhkuse ja au küsimus.