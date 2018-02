Välisluure aastaraport: Moskva jätkab sõjaliste survemeetmete kasutamist Eesti hirmutamiseks

Kuna Venemaa autoritaarne režiim peab esmatähtsaks poliitilist domineerimist naabrite üle, jätkab Moskva sõjaliste survemeetmete kasutamist Eesti, Läti ja Leedu hirmutamiseks. Samas ei saa välisluureameti hinnangul täielikult välistada, et Kreml teeb strateegilise valearvestuse ning arvab, et NATO kollektiivkaitse ei toimi.

Läänemere piirkond on Venemaale sõjaliselt esmatähtis, kuna siin on kõige pikem piir NATO riikidega. «Peale regulaarsete sõjaliste õppuste on Venemaa relvajõud seda piirkonda juba kümmekond aastat järjekindlalt tugevdanud nii moodsama sõjatehnikaga kui ka uute üksuste ja väejuhatuste loomisega. Sama trend jätkus ka 2017. aastal,» märgitakse aastaraamatus.