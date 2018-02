Michal: riigis toimuv vajab parempoolset poliitikat

«Vaadates riigis toimuvat maksusegadust, töötavate pensionäride kõrgemat maksustamist ja juttu, et seoses valitsuse halva reitinguga riigi arendusega enne 2019. aasta märtsi ei tegeleta, on vajadus tervemõistusliku ja parempoolse vaate järgi suur,» ütles Michal, kelle sõnul on Reformierakonna prioriteedid Tallinnas eestikeelne haridus, lastega perede ja eakate heaolu, moodsad transpordiühendused ning maksumaksja raha väärkasutuste lõpetamine.