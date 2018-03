Saarte Hääl: uudset bussiühendust plaanitakse esialgu vaid lastele ja töötutele

«Aga suund on sinnapoole, et algul kaasatakse sotsiaaltransport, lapsed ja võib-olla töötud ehk siis need, kes praegu ühistranspordist eemale jäävad,» selgitas ta. Tiitson kinnitas, et kindlasti ei saa algul kasutajaks kõik, sest alustakse pigem väiksemalt. «See ei tähenda, et pilootprojekt on lõpuks kõigile,» sõnas ta.